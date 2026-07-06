Bryan Andrews - The Older I Get (Disruptor Records, 2025)

Musicista country originario di Carrollton, Missouri, Stati Uniti, noto per la sua voce roca, le sue radici rurali e le sue idee politiche di sinistra che sfidano le norme tradizionali della musica country, Bryan Andrews si è costruito un seguito di aficionados, pubblicando online clip schiette e politicamente impegnate che prendono di mira gli eccessi dei miliardari e al contempo difendono i programmi SNAP (un'assistenza alimentare federale per famiglie a basso reddito, conosciuto anche come "buoni pasto").
Andrews è uno che ci mette sempre la faccia, che non ha paura di dire cose, per cui, per come vanno le cose negli Stati Uniti in questo periodo, si rischia anche la galera. Lui, però, è incazzato nero, e resta sulla barricata, costi quel che costi. In un mondo musicale, oltretutto, come quello del country, reazionario e conservatore, che tollera ben poco posizioni di sinistra e non si abbandona certo a standing ovation per chi critica il sistema Trump.
"The Older I Get" è una canzone recentissima, la sua più famosa. Suona come un brano country (con un tocco di Americana e una fantastica slide), ma è in realtà un catalogo della disillusione moderna: ingiustizia sociale sistemica, persecuzione dell'immigrazione e una strisciante sfiducia nelle istituzioni, che non fanno nulla per alleviare il disagio esistenziale delle classi più deboli. Il punto focale del brano è la triste rivelazione che più lui invecchia, meno capisce come il mondo possa essere così brutto.
Andrews ha pubblicato la canzone il 10 ottobre 2025 e sarebbe potuta rimanere una traccia di protesta di nicchia se Andrews, qualche giorno dopo, non avesse pubblicato in un video un'invettiva infuocata contro il governo in cui rimarcava la sua visione politica come carburante nobile della sua musica.. Quel video scatenò un marasma mediatico, che Andrews pagò in termini di censura. Il brano, tuttavia, arrivò al terzo posto nella classifica Country Digital Song Sales di Billboard e all'ottavo posto nella classifica generale Digital Song Sales. I social media, poi, fecero il grosso del lavoro: "The Older I Get" si diffuse su TikTok in cover improvvisate, video di reazione e commenti politici.
Andrews
scrisse la canzone circa sei mesi prima della sua pubblicazione, come
commento generale sull'ingiustizia e sulla lenta erosione dell'ottimismo
che può derivare dall'età. La riprese, però, nel luglio 2025, dopo che
il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dichiarò che la lista di
Epstein "non esiste", una dichiarazione che lo colpì
profondamente e che fu la goccia che fa traboccare il vaso, tanto da
ispirare un nuovo verso del brano, che trasforma la frustrazione
astratta in un territorio molto specifico:
"Cercare di nascondere i nomi su una lista
Mentire e dire che non esiste"
Il nuovo bridge ha quindi trasformato la canzone da un profondo disagio a un'aperta accusa contro il sistema Trump.
Gli intenti di Andrews sono, quindi, apertamente di sinistra e smaccatamente barricaderi, e le liriche accennano alla crescita personale solo come spunto per puntare il dito sulla corruzione, la disuguaglianza, la guerra, suggerendo la sensazione che l'età adulta porti con sé meno risposte di quelle che dovrebbe.
"Più invecchio, più non riesco a capirlo
Davvero non possono trovare una cura per il cancro
O hanno già una risposta?
Ma vedono il simbolo del dollaro negli occhi di un bambino
Più invecchio, più non riesco a distinguere
Tra supereroi e supercattivi
Immagino che una parte abbia scambiato tutti i suoi mantelli
E ora i cattivi indossano giacca e cravatta"
Blackswan, lunedì 06/07/2026
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